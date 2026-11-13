Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với các xã khu vực Bắc Sơn

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung tại buổi làm việc

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Lãnh đạo xã Bắc Sơn báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã đã báo cáo đặc điểm tình hình, kết quả triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; công tác quản lý, xử lý cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sáp nhập; công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Hưng Vũ báo cáo tại buổi làm việc

Theo đó, sau sáp nhập đơn vị hành chính, Đảng ủy các xã đã lãnh đạo, chỉ đạo chủ động tiếp nhận, rà soát và bố trí sử dụng các cơ sở nhà, đất được chuyển giao, từng bước chuyển đổi công năng phục vụ hoạt động công vụ và nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Nổi bật như xã Bắc Sơn rà soát, bố trí sử dụng 23/23 cơ sở nhà đất; xã Hưng Vũ tiếp nhận và giao các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp quản lý sử dụng 19/21 cơ sở; xã Tân Tri tiếp nhận và sử dụng 11 cơ sở.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi một số nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp

Công tác chăm sóc sức khoẻ toàn dân trên địa bàn các xã được triển khai theo kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ khám nhóm đối tượng ưu tiên trên địa bàn xã Bắc Sơn đạt trên 80%; xã Hưng Vũ thành lập 14 tổ công tác thực hiện cài đặt, tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID đạt trên 41%; xã Tân Tri đạt trên 51%; các xã Vũ Lăng, Vũ Lễ, Nhất Hoà cũng triển khai các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác khám sức khoẻ cho người dân, hỗ trợ người dân cài đặt và tích hợp thẻ BHYT vào ứng dụng VNeID cho người dân.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, xử lý cơ sở nhà, đất, tài sản công

Đối với tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp, các xã đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng kế hoạch thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; triển khai hiệu quả phong trào “Ngày cuối tuần cùng nông dân”. Qua đó, các xã tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình sản xuất hiệu quả như trồng cây có múi, các loại rau màu, chăn nuôi lợn, trâu, bò, ngựa, dúi cũng như các loại cây trồng chủ lực mới, tiềm năng như mắc ca, hồng giòn…

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn 6 xã; công tác triển khai chăm sóc sức khoẻ Nhân dân cũng như việc xử lý, sắp xếp các trụ sở, cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sáp nhập. Đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, mục tiêu phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tích cực vào cuộc cùng người dân xây dựng các vùng sản xuất; nhân rộng, phát huy các loại cây, con thế mạnh của từng vùng; xây dựng và duy trì các sản phẩm OCOP; khai thác tiềm năng, thế mạnh về du lịch cộng đồng gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp.

Đối với công tác khám sức khoẻ toàn dân, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân; chủ động xử lý các tình huống phát sinh trong thực tế; bổ sung trang thiết bị, nhân lực… Liên quan đến việc xử lý, sắp xếp các trụ sở, cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư, đồng chí yêu cầu các xã tiếp tục tập trung triển khai thực hiện, đồng thời xử lý dứt điểm, đúng quy định…

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại khu vực hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt định danh điện tử

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Vũ Lăng

Đoàn công tác tham quan mô hình trồng quýt trên địa bàn xã Vũ Lăng

Trước đó, đoàn đã khảo sát thực tế công tác khám sức khoẻ, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn xã Bắc Sơn; khảo sát thực tế tại mô hình phát triển sản xuất trên địa bàn xã Vũ Lăng.