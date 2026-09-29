Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung buổi làm việc

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm tại buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ đột xuất theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Trung ương.

Ban đã tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt trong việc tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả từ ngày 1/7/2025 đến nay.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác cán bộ, ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; tham mưu thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc các sở, ban, ngành và tương đương và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Đồng thời, tham mưu điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 40 đồng chí; giới thiệu cán bộ ứng cử 176 đồng chí; chỉ định, chuẩn y tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã và Đảng ủy trực thuộc 155 đồng chí.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Hiện Đảng bộ tỉnh có 71 đảng bộ trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.450 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên hơn 73.000 đảng viên.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung tại buổi làm việc

Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Trong chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm; phân tích những hạn chế, vướng mắc còn tồn tại đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Ban Tổ chức Tỉnh ủy đạt được trong tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp năng lực, sở trường. Đồng thời, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ; tăng cường phối hợp với các cơ sở đào tạo, học viện tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí lưu ý: Lạng Sơn là tỉnh biên giới, có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, do đó công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Trong quá trình thực hiện công tác này cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan liên quan, chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong làm việc; tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan trung ương, nhất là Ban Tổ chức Trung ương; chủ động nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, kịp thời phát hiện những vấn đề từ cơ sở để tham mưu, đề xuất. Đồng thời, tích cực tham gia ý kiến ngay từ quá trình xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, quy định, góp phần nâng cao tính phù hợp, khả thi khi triển khai thực hiện tại địa phương.