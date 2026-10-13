Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại xã Kiên Mộc

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Mộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Kiên Mộc trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm

Kinh tế của xã tiếp tục ổn định: sản xuất nông, lâm nghiệp cơ bản bảo đảm tiến độ; thương mại, dịch vụ duy trì ổn định, du lịch có chuyển biến tích cực; thu ngân sách đạt 146,7% dự toán tỉnh giao.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục từng bước nâng lên, chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát hoàn thành 100% kế hoạch. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng, toàn đảng bộ kết nạp 22 đảng viên, đạt 104,76% chỉ tiêu giao. Công tác kiểm tra, giám sát, dân vận, thực hiện dân chủ ở cơ sở và đối thoại với Nhân dân được triển khai theo kế hoạch.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến việc nâng cấp một số tuyến đường giao thông; sắp xếp trụ sở dôi dư sau sáp nhập; xây dựng, hoàn thiện trường nội trú liên cấp tại xã; phát triển một số mô hình kinh tế nông nghiệp; khai thác phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn; công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền biên giới...

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Mộc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả xã Kiên Mộc đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 đề ra. Đội ngũ cán bộ, công chức xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được giao, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí cũng đề nghị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, nhất là dự án trường nội trú liên cấp; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm các nguồn lực được sử dụng hiệu quả. Đồng thời, chủ động trong việc bố trí cán bộ và sắp xếp trụ sở dôi dư sau sáp nhập phù hợp, hiệu quả.

Đối với phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu các sở, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với xã, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông, lâm nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn.

Sở Xây dựng quan tâm tham mưu, bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp tuyến đường tỉnh 246, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ đời sống Nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Cùng đó, xã Kiên Mộc cần tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; phát hiện, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực tại cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh, là địa bàn biên giới, cấp ủy, chính quyền xã cần phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng công an xã và biên phòng cần chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ gìn cuộc sống bình yên để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

*Cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm và trao Quỹ khuyến học tặng các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc, đồng thời đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Bắc Xa và Đồn Biên phòng Chi Lăng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác tham quan Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc

Trong chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng 30 suất quà của Quỹ khuyến học cho các em học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Kiên Mộc. Đây là những phần quà có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực, vươn lên đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Đại diện Đồn Biên phòng Bắc Xa báo cáo kết quả công tác với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Bắc Xa và Đồn Biên phòng Chi Lăng, đại diện các đơn vị đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm, hai đồn biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; duy trì nghiêm công tác tuần tra, kiểm tra đường biên, mốc giới; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, công tác đối ngoại, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, các đơn vị đã tích cực triển khai các mô hình, chương trình hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với Đồn Biên phòng Bắc Xa và Đồn Biên phòng Chi Lăng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng Bắc Xa và Chi Lăng.

Đồng chí đề nghị các đồn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bảo đảm tốt điều kiện sinh hoạt, công tác và chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; tăng cường phối hợp với chính quyền cấp xã trong công tác dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà Đồn Biên phòng Bắc Xa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà Đồn Biên phòng Chi Lăng

Đồng chí khẳng định Thường trực Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực, cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các đồn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.