Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Tiến, xã Đình Lập

Cùng dự có đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy và Ban Xây dựng Đảng của xã.

Lãnh đạo tỉnh và các đảng viên dự buổi sinh hoạt

Thôn Tân Tiến có 238 hộ với 928 nhân khẩu, Chi bộ thôn gồm 91 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ luôn duy trì nghiêm nếp sinh hoạt, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động.

Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy đã thông tin các vấn đề thời sự nổi bật; phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng, Nhà nước và cấp ủy cấp trên; đồng thời đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, Nhân dân, báo cáo kết quả công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026.

Lãnh đạo xã Đình Lập và các đảng viên dự buổi sinh hoạt

Trong tháng 10, Chi bộ đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy xã, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ đảng viên trong thực hiện các phong trào thi đua, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn minh. Đáng chú ý, Chi bộ đã hoàn thành rà soát hộ nghèo đa chiều năm 2026 (hiện toàn thôn chỉ còn 1 hộ cận nghèo); hoàn thành bình xét danh hiệu văn hóa với 238/245 hộ đạt "Gia đình văn hóa" và đề nghị công nhận thôn đạt "Khu dân cư văn hóa".

Các đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Tiến, xã Đình Lập

Các đảng viên dự sinh hoạt

Đảng viên phát biểu tại buổi sinh hoạt

Thảo luận tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tích cực đóng góp ý kiến vào phương hướng nhiệm vụ tháng 11. Trọng tâm là các đề xuất: sắp xếp lại các hộ kinh doanh tại chợ Đình Lập; kiến nghị nghiên cứu mở tuyến đường tránh Quốc lộ 31 để giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông khu vực trung tâm chợ; tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên, giữ gìn vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quân ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng sinh hoạt của Chi bộ thôn Tân Tiến.

Các đảng viên dự sinh hoạt

Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục giữ vững nền nếp sinh hoạt nghiêm túc, phát huy tinh thần đoàn kết và nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng công tác xây dựng Đảng, tạo nguồn phát triển đảng viên và lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên cần nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng thôn ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà chi bộ

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao tặng quà cho Chi bộ thôn Tân Tiến.