Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã Thái Bình

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Các đại biểu dự ngày hội

Đông đảo đại biểu và người dân dự ngày hội

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), tìm hiểu ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2026.

Thôn Thái Bình hiện có 140 hộ với 602 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với trưởng thôn và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự. Người dân duy trì các mô hình chăn nuôi, trồng rừng, khai thác nhựa thông, trồng cây dược liệu dưới tán rừng keo, góp phần nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, Nhân dân tích cực vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và trồng mới hơn 2 km đường hoa. Qua bình xét, năm 2026, thôn có 129/140 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92,14%.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng ngày hội

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người uy tín ở khu dân cư

Lãnh đạo UBND xã tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp, hiến kế giúp cộng đồng dân cư phát triển, vững mạnh, nâng cao chất lượng đời sống và củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Người dân thảo luận tại ngày hội

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng tại ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân thôn Thái Bình đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Thôn tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh; quan tâm giáo dục, chăm lo người cao tuổi, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, cần triển khai hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi.

Đồng chí nhấn mạnh: Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận thôn cần lựa chọn những phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện của khu dân cư để triển khai thường xuyên như hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị: Cấp ủy, chính quyền xã và thôn quan tâm rà soát, chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 vui tươi, đầm ấm.

Trong chương trình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng khu dân cư, tặng quà các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà người uy tín ở khu dân cư. Đại diện UBND xã Thái Bình công bố quyết định công nhận khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa; lãnh đạo UBND xã khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu và các hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

Đại biểu và người dân tham gia múa sạp tại ngày hội

Đại biểu và người dân tham gia giã bánh dày tại ngày hội

Đại biểu và người dân tham gia chơi lảy cỏ tại ngày hội

Đại biểu và người dân tham gia cổ vũ kéo co tại ngày hội

Sau phần lễ, các đại biểu và Nhân dân đã cùng tham gia phần hội với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian như: giã bánh dày, kéo co, múa sạp, lày cỏ, bịt mắt đánh trống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết.