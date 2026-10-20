Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Dự cuộc họp có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan; đại diện UBND phường Tô Hiệu; tập thể lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu nghe báo cáo về công tác chuẩn bị đầu tư dự án bổ sung cơ sở vật chất Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La; phương án thiết kế, bố trí các hạng mục công trình, trang thiết bị phục vụ hoạt động báo chí. Theo đó, quy mô dự án đề xuất bao gồm cải tạo một số công trình, đầu tư xây dựng công trình mới và hệ thống trang thiết bị nội thất và chuyên dùng, kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với đặc thù hoạt động báo chí. Việc bổ sung cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động báo chí trong tình hình mới, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí.

Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm cho chủ trương triển khai dự án; bố trí nguồn vốn đầu tư.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp và phát triển đô thị tỉnh báo cáo.

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La cũng báo cáo về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật báo chí, xây dựng đơn giá, và cơ chế triển khai thực hiện.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và phường Tô Hiệu đã tham gia ý kiến về công tác chuẩn bị bổ sung cơ sở vật chất làm việc và tháo gỡ khó khăn trong áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, xây dựng đơn giá.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh, việc triển khai dự án là cần thiết sau khi hợp nhất 2 đơn vị Báo Sơn La và Đài PTTH Sơn La thành Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án, phương án đầu tư để trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cân nhắc, quyết định. Về quy mô, dự án cần phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Quá trình thiết kế, cải tạo, đầu tư công trình phải đồng bộ thiết bị, đặc biệt chú trọng lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái để sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm hiệu quả ngân sách.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Đối với việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực báo chí, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về phương án giá dịch vụ công báo chí sử dụng ngân sách nhà nước; thống nhất lựa chọn hình thức cung cấp dịch vụ công để Báo và PTTH Sơn La triển khai thực hiện theo đúng quy định.