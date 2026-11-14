Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn 6 Minh Tiến, xã Bình Xa

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ tặng hoa chúc mừng bà con Nhân dân thôn 6 Minh Tiến, xã Bình Xa.

Năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo, cán bộ và nhân dân thôn 6 Minh Tiến đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Toàn thôn có 208 hộ, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số với 4 dân tộc cùng sinh sống hòa thuận, đoàn kết. Bà con tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp, duy trì chăn nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, qua đó góp phần giảm thành công 11 hộ nghèo. Bên cạnh phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì sôi nổi, góp phần từng bước xây dựng nếp sống văn minh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp. Công tác giáo dục được chú trọng với 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường; các lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện hiệu quả. An ninh trật tự được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc, tạo động lực quan trọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ tặng quà cho Nhân dân thôn 6 Minh Tiến, xã Bình Xa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Nông Thị Bích Huệ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đáng tự hào mà khu dân cư đạt được, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương. Để thôn 6 Minh Tiến ngày càng phát triển, đời sống của đồng bào ngày một ấm no, hạnh phúc hơn, đồng chí mong muốn và đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Bình Xa, Ban Công tác Mặt trận cùng toàn thể Nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc do Nhân dân thôn 6 Minh Tiến biểu diễn tại Ngày hội.

Đồng chí đề nghị khu dân cư tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu đạt tỷ lệ 97% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, cần đặc biệt chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh trật tự cơ sở; phát huy hiệu quả vai trò của tổ hòa giải, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.