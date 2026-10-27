Đồng chí Phan Văn Thắng: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nội chính

Đồng chí Phan Văn Thắng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong quý III-2026, các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Ngành Tòa án triển khai Kế hoạch “90 ngày đêm giải quyết đơn, án”; công tác thi hành án dân sự đạt tỷ lệ 58,86% về việc và 28,34% về tiền.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và khu vực biên giới cơ bản ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, góp phần phát hiện, xử lý vi phạm. Trong quý, các sở, ngành tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 80 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác nội chính còn một số khó khăn như: Việc dự báo, phòng ngừa tội phạm phát sinh đột xuất và tội phạm công nghệ cao; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp; tình trạng thiếu biên chế, hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin; một số quy định pháp luật, cơ chế phối hợp trong các lĩnh vực đất đai, quản lý tài sản và thủ tục hành chính chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu các cơ quan khối nội chính tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chủ động nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn biên giới, trọng điểm; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, rà soát, phân loại, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cơ quan cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra, phát huy vai trò tổ nội chính cơ sở; chủ động rà soát, đề xuất tháo gỡ khó khăn về biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất và các dự án chậm tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nội chính trong thời gian tới.