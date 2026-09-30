Đồng chí Phan Văn Thắng: Phường Đạo Thạnh tập trung hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đạo Thạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy phường; đồng thời kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề và nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận. Công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng được thực hiện thường xuyên, gắn với việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội.

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đảng ủy phường tập trung kiện toàn tổ chức đảng và cấp ủy sau sắp xếp. Trong đó, đã xây dựng 3 đề án về tổ chức đảng; kết thúc hoạt động 20 chi bộ khu phố, thành lập 10 chi bộ khu phố, đổi tên 7 chi bộ và thành lập 3 đảng bộ cơ sở trường học. Công tác quản lý, giáo dục và phát triển đảng viên được quan tâm. Đến nay, Đảng bộ phường đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, với 60/59 đảng viên được kết nạp, đạt 102,4% chỉ tiêu đề ra.

Cùng với đó, lĩnh vực kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị, đầu tư công, bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực: Thu ngân sách đạt 78,44% dự toán; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt trên 97,83%.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm lo người có công, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được triển khai kịp thời; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách và tham gia các phong trào tại địa phương được duy trì, từng bước phát huy vai trò của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng ghi nhận những kết quả Đảng bộ phường Đạo Thạnh đạt được trong 9 tháng đầu năm; đồng thời, đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành; rà soát các chỉ tiêu chưa đạt, xác định rõ nguyên nhân, giải pháp để tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Đồng chí Phan Văn Thắng lưu ý, phường tiếp tục nâng cao nhận thức, chủ động trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Đồng thời, chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nắm chắc tình hình Nhân dân. Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; chủ động đề ra mô hình, cách làm hiệu quả, tăng cường tuyên truyền, vận động và chăm lo đời sống Nhân dân…