Đồng chí Phan Văn Thắng: Khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia; Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm”, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phân công nhiệm vụ và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đối với nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, tỉnh đã hoàn thành khai quật 12.290 phần mộ tại 30 Nghĩa trang liệt sĩ, thu nhận 9.776 mẫu sinh phẩm và bàn giao toàn bộ số mẫu phục vụ giám định ADN theo quy định. Đồng Tháp đã hoàn thành 100% khối lượng lấy mẫu và bàn giao mẫu theo kế hoạch, về đích trước thời hạn 6 tháng so với tiến độ đề ra.

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thu thập, xử lý thông tin; khảo sát, xác minh, kết luận địa bàn; rà soát các nghĩa trang tạm, khu vực chôn cất cũ và địa điểm có thông tin về mộ liệt sĩ để xây dựng kế hoạch, tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Trong quá trình triển khai, chuẩn bị đào tìm đều sử dụng máy dò mìn để dò tìm, phát hiện vật liệu nổ tại khu vực tìm kiếm trước khi đào tìm hài cốt liệt sĩ, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đến ngày 22-10, toàn tỉnh đã quy tập được 269 hài cốt, trong đó có 62 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 207 hài cốt được quy tập trong nước; đạt 116,96% chỉ tiêu năm 2026, đồng thời đạt 72,7% chỉ tiêu toàn Chiến dịch "500 ngày đêm”.

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh chủ trì rà soát, vận động thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin cung cấp thông tin và tham gia lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đến ngày 29-9, đã thu nhận 4.669 mẫu sinh phẩm của thân nhân thuộc 3.774 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Bên cạnh đó, Công an tỉnh tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa 46.894 thông tin liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN…

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phan Văn Thắng ghi nhận những đóng góp của các cấp, các ngành, địa phương trong công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin và bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt là biểu dương cán bộ, chiến sĩ, nhân viên chuyên môn đã kiên trì bám địa bàn, vượt qua khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện công tác; tận tụy trong từng công đoạn, thận trọng với từng phần mộ và từng mẫu sinh phẩm. Biểu dương hoạt động đối ngoại, nhân đạo của lực lượng làm nhiệm vụ tại Campuchia, nhất là việc hỗ trợ thuốc men và khám, chữa bệnh cho người dân nước bạn.

Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở khẩn trương đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cơ sở các thông tin hiện có, bám sát chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu giao với quyết tâm chính trị cao nhất.

Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy vai trò định hướng công tác tuyên truyền; Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp đẩy mạnh thông tin về kết quả, những nghĩa cử tri ân, sự đóng góp của các cấp, các ngành, địa phương, thân nhân liệt sĩ và những hy sinh thầm lặng của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và Nhân dân tích cực cung cấp thông tin, góp phần tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Đội K91 nâng cao chất lượng tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin; tổ chức tìm kiếm có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các địa bàn có căn cứ, có thông tin cụ thể, có khả năng tìm kiếm, quy tập.

Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và các lực lượng chức năng của Campuchia; bảo đảm an toàn cho lực lượng, phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập 370 hài cốt liệt sĩ trước ngày 27-7-2027.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hồ sơ, dữ liệu và hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là nhiệm vụ phải được đặc biệt quan tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Sở Y tế, Viettel Đồng Tháp và các địa phương rà soát, đối chiếu hồ sơ, mã định danh, thông tin vị trí mộ và dữ liệu đi kèm từng mẫu sinh phẩm; bảo đảm đầy đủ, thống nhất, chính xác, có khả năng truy xuất, đối chiếu, không để xảy ra nhầm lẫn hoặc thất lạc thông tin.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn đề nghị các cơ quan xác định rõ: Mỗi mẫu sinh phẩm phải gắn với hồ sơ đầy đủ, mỗi thông tin phải được kiểm chứng, mỗi kết quả phải bảo đảm độ tin cậy. Không chạy theo tiến độ đơn thuần mà xem nhẹ chất lượng; bởi một sai sót trong hồ sơ, dữ liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xác định danh tính và quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của thân nhân liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không thể chỉ dựa vào một lực lượng hay một cơ quan, mà cần sự tham gia đồng bộ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của Nhân dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.