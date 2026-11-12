Đồng chí Phan Văn Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Nhuận Đông

Đến dự ngày hội có đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo xã Tân Nhuận Đông; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo Nhân dân ấp Tân Lập.

Đồng chí Phan Văn Thắng trao bảng biểu trưng tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho xã Tân Nhuận Đông. Ảnh: TRÍ KHÁNH

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm 2026.

Đồng chí Phan Văn Thắng trao tặng 5 phần quà cho các hộ gia đình tiêu biểu ấp Tân Lập. Ảnh: TRÍ KHÁNH

Năm qua, ấp Tân Lập đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa. Toàn ấp có 840/863 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (97,3%); trong đó, 617 hộ giữ vững danh hiệu 5 năm liền. Ấp duy trì danh hiệu ấp văn hóa nhiều năm liên tục, 100% hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Phong trào bảo vệ môi trường được người dân hưởng ứng với 36 lượt ra quân vệ sinh, phát quang đường làng, ngõ xóm; trồng 150 cây xanh và xây dựng một tuyến đường hoa.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Tân Nhuận Đông trao quà chúc mừng Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân ấp Tân Lập. Ảnh: TRÍ KHÁNH

Đáng chú ý, các mô hình “Gia đình chuyển đổi số” với 84 hộ tham gia và “Chợ 4.0 - không dùng tiền mặt” với 107 hộ kinh doanh hưởng ứng đã góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống, từng bước hình thành nếp sống văn minh tại cộng đồng dân cư.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân và hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước được biểu dương, khen thưởng. Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp trao tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương. Lãnh đạo tỉnh trao tặng 5 phần quà cho các hộ gia đình tiêu biểu; Đảng ủy xã cũng trao quà chúc mừng ngày hội.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Nhuận Đông trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại ấp Tân Lập. Ảnh: TRÍ KHÁNH

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Văn Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ và Nhân dân ấp Tân Lập đạt được; đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống Nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh việc nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, triển khai thiết thực các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; vận động người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng gia đình hạnh phúc và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Đồng Tháp nghĩa tình.

Tại ngày hội, ấp Tân Lập cũng phát động các phong trào thi đua và tổ chức ký cam kết xây dựng khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, an toàn.