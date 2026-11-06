Đồng chí Phan Phùng Phú trao Huy hiệu Đảng tại xã Bình Phú

Đồng chí Phan Phùng Phú tặng Khánh lưu niệm chúc mừng đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đợt 7-11-2026, Đảng bộ xã Bình Phú có 11 đảng viên vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Cụ thể, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và Khánh lưu niệm được trao cho đảng viên Nguyễn Thế Nghĩa; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cùng Khánh lưu niệm được trao cho đảng viên Lê Xuân Cầu và Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cùng Khánh lưu niệm được trao cho đảng viên Trần Văn Bé Ba; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Nguyễn Văn Tịnh; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được trao cho đảng viên Trần Thị Bé và đảng viên Nguyễn Hồng Tâm; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao cho 5 đảng viên gồm: Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Văn Út, Trương Văn Mộc, Võ Tấn Phủ.

Đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu.

Tính đến nay, Đảng bộ xã Bình Phú có 622 lượt đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng (từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Phùng Phú chúc mừng các đảng viên vừa nhận phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng; đồng thời, tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm; sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng bộ xã Bình Phú tiếp tục ra sức thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra; xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và sự cống hiến của các thế hệ đi trước.