Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Phú tập trung kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn gặp phải, xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Phú lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác và gặt hái nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Phan Phùng Phú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Việc cài đặt ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” đạt 100%; làm sạch, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên đạt 100%...

Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện quy trình nhân sự đối với các ấp thực hiện sắp xếp, sáp nhập, đổi tên ấp, bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền và yêu cầu ổn định tổ chức, hoạt động tại đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra, giám sát 9 tổ chức đảng và 9 đảng viên. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Tính đến ngày 9-11, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 114,1%, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến nay đạt 97,14% kế hoạch...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Phùng Phú ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Phú đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh năm 2026.

Đồng thời, đồng chí đề nghị, trên cơ sở kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Phú xác định rõ trách nhiệm, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế còn gặp phải, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và vai trò nêu gương của người đứng đầu, duy trì các mô hình, cách làm hiệu quả và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sức lan tỏa, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.