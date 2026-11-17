Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Ngọc Ánh

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh. Về lãnh đạo phường Cửa Lò có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Nguyễn Thị Thành An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Cao Minh Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; đông đảo cán bộ và bà con nhân dân khối Nghi Thủy 2.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Ngọc Ánh

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và bà con nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua 96 năm xây dựng và trưởng thành; đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. Khối Nghi Thủy 2, phường Cửa Lò có 800 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản, du lịch và thương mại, toàn khối hiện có 56 tàu đánh bắt, trong đó có 8 tàu đánh bắt xa bờ, giải quyết việc làm cho gần 800 lao động; khối có 80 xe điện phục vụ hoạt động du lịch. Thu nhập bình quân của người dân từ 75 - 80 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt tỷ lệ cao; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,25%. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được khối quan tâm. Nhiều mô hình phát triển kinh tế phát huy hiệu quả; công tác xã hội hóa nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân; Khối luôn thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm đoàn kết, gắn bó.

Các đại biểu phường Cửa Lò dự ngày hội. Ảnh: Ngọc Ánh

Điểm nhấn của ngày hội là khối đã ra mắt “Cụm dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc, nghĩa tình “ tại cụm dân cư Bình Minh, đường Phạm Huy. Các đại biểu tham dự cũng đã trao tặng hoa và cờ Tổ quốc cho Ban điều hành cụm dân cư.

Trao cờ Tổ quốc cho cụm dân cư. Ảnh: Ngọc Ánh

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và nhân dân khối Nghi Thủy 2 đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết và sự tích cực luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Nhấn mạnh tất cả mọi thành tựu là ở sức dân, đồng chí mong muốn trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, người dân khối Nghi Thủy 2 cần phát huy cao hơn nữa tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, phấn đấu một lòng cùng chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển hơn nữa.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh trao quà của Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQ tỉnh cho khối Nghi Thủy 2. Ảnh: Ngọc Ánh

Dịp này, đồng chí Phan Đức Đồng đã trao quà cho cán bộ và nhân dân khối Nghi Thủy 2, đồng thời trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường cũng đã trao bức tranh lưu niệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong khối; động viên, tặng những phần quà cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh trao quà cho 10 hộ khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khối Nghi Thủy 2 cũng đã biểu dương các gia đình, đội tàu có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nhân dân, tham gia xây dựng các phong trào thi đua tại khu dân cư.

Lãnh đạo phường Cửa Lò trao quà cho 8 hộ khó khăn. Ảnh: Ngọc Ánh

Ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân khối Nghi Thủy 2 tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình, góp phần xây dựng phường Cửa Lò ngày càng phát triển.

Gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày hội cũng góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.