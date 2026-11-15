Đồng chí Phan Đức Đồng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại khối Trường Thi 1, phường Trường Vinh

Đến dự và chung vui cùng cán bộ, nhân dân khối Trường Thi 1 có đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh.

Toàn cảnh ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Đức An

Khối Trường Thi 1 có 474 hộ dân cư với hơn 2.100 khẩu được sáp nhập từ 2 khối 13 và 14 trước đây. Trong những năm qua, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận Khối đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong Nhân dân.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh dự ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: Đức An

Người dân tích cực góp phần vào công tác an sinh xã hội, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, trong năm không có các vụ việc phức tạp xảy ra, tỷ lệ hộ khá giàu ngày càng tăng, cả khối hiện chỉ còn 2 hộ cận nghèo.

Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ nhân dân khối Trường Thi 1 đề ra một số mục tiêu trọng tâm, trong đó thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Không ngừng phát huy truyền thống tương thân tương ái, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh trao quà cho khối Trường Thi 1. Ảnh: Đức An

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng khối ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua của phường Trường Vinh./.