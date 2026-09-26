Đồng chí Phan Đình Trạc dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tham Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Cà Mau Đặng Văn Dũng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh...

Các đại biểu dâng hương tại ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của quê hương An Giang, người chiến sĩ cộng sản kiên trung và là một nhà lãnh đạo mẫu mực.

Các đại biểu trước Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu trước ngôi nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.