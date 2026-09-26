Đồng chí Phan Đình Trạc dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang
Sáng 26/9, đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.
Tham Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Lê Quang Tùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Cà Mau Đặng Văn Dũng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh...
Tại đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người con ưu tú của quê hương An Giang, người chiến sĩ cộng sản kiên trung và là một nhà lãnh đạo mẫu mực.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dong-chi-phan-dinh-trac-dang-huong-tai-den-tho-chu-tich-ton-duc-thang-tinh-an-giang-a498039.html