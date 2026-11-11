Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 428-QĐNS/TW, ngày 4/11/2026 của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y đồng chí Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai, tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Được sự ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đăng Toàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chúc mừng đồng chí Phan Đăng Toàn, đồng chí Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đồng chí Phan Đăng Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiểm soát, thanh tra, tài chính; đồng thời đã kinh qua nhiều vị trí công tác ở cấp tỉnh và cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đồng chí Phan Đăng Toàn, trên cương vị công tác mới, tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, cần khẩn trương nắm bắt công việc, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai thực hiện, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra đang tiến hành, đồng thời tăng cường rà soát, đôn đốc thực hiện dứt điểm các kết luận kiểm tra, giám sát, đặc biệt là những nội dung còn tồn đọng, kéo dài.

Đồng thời, chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chú trọng phòng ngừa từ sớm, từ xa; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027 bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết mới của Trung ương, những lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước triển khai công tác kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tác phong, lề lối làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, quyết liệt và hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tăng cường phối hợp trong giải quyết công việc, góp phần xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong sạch, vững mạnh, liêm chính.

Đồng chí Phan Đăng Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phan Đăng Toàn bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn trước sự tin tưởng của Ban Bí thư, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí khẳng định, được giao trọng trách mới vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi bản thân không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, khẩn trương nắm bắt công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đăng Toàn.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đăng Toàn.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đăng Toàn.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đăng Toàn.

Trên tinh thần đó, đồng chí Phan Đăng Toàn cam kết cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm khách quan, công tâm, thận trọng và chặt chẽ. Trong đó, chú trọng kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; kiên quyết xem xét, xử lý nghiêm minh, đúng quy định khi phát hiện vi phạm. Đồng thời, tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được, cùng tập thể xây dựng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh.