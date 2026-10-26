Đồng chí Phạm Văn Đức giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 26/10, Đảng ủy phường Hà Huy Tập tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Như Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy phường Hà Huy Tập đã công bố Quyết định số 481-QĐ/TU ngày 22/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc chuẩn y đồng chí Phạm Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hà Huy Tập giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy phường Hà Huy Tập trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Đức.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đậu Tùng Lâm – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập chúc mừng đồng chí Phạm Văn Đức được tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đồng thời đề nghị đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy kinh nghiệm và sự am hiểu địa phương.

Đồng chí Đậu Tùng Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Huy Tập phát biểu giao nhiệm vụ.

Trên cương vị mới, đồng chí Phạm Văn Đức cần phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện nghiêm quy chế làm việc; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Phạm Văn Đức - tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Văn Đức – tân Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Huy Tập cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh và phường. Đồng chí xác định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của bản thân trên cương vị công tác mới.

Đồng chí Phạm Văn Đức cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức, thực hiện tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo phường trong giải quyết công việc. Đồng thời, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo phường Hà Huy Tập tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Văn Đức.