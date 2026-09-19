Đồng chí Phạm Văn Chuẩn trao Quyết định công nhận xã Thanh Mỹ là xã An toàn khu

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn trao Quyết định và biểu trưng 100% người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Xã Thanh Mỹ có bề dày truyền thống cách mạng, có nhiều di tích lịch sử cách mạng được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cứu nước, xã Thanh Mỹ là một trong những nơi đóng trụ sở của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội của cách mạng để lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng phong trào cách mạng.

Trải qua các cuộc kháng chiến, xã Thanh Mỹ có 97 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 456 người được công nhận là liệt sĩ; 107 thương binh, bệnh binh, bị nhiễm chất độc hóa học; 3 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày…

Với những đóng góp đặc biệt xuất sắc và là nơi duy nhất trong tỉnh có đến 2 đơn vị được phong tặng đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là Lực lượng vũ trang nhân dân xã Thanh Mỹ và Đội du kích ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ; 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lãnh đạo xã Thanh Mỹ trao tặng quà cho các đồng chí có nhiều đóng góp xây dựng hồ sơ xã An toàn khu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Mỹ khẳng định, được công nhận xã An toàn khu là niềm vinh dự, tự hào; đồng thời là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa; chăm lo gia đình chính sách, người có công; phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2026.

Dịp này, UBND xã Thanh Mỹ tặng quà cho các cá nhân, tập thể, thân nhân người có công có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần xây dựng Thanh Mỹ đạt danh hiệu xã An toàn khu.