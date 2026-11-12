Đồng chí Phạm Văn Chuẩn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thanh Bình

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn (thứ 6 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng ấp Tân Đông A.

Đến dự có đồng chí Phạm Văn Chuẩn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong ấp.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trong năm 2026.

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Phạm Văn Chuẩn ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của cán bộ, đảng viên, Nhân dân ấp Tân Đông A trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và Ban Công tác Mặt trận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vận động Nhân dân tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, quan tâm chăm lo an sinh xã hội, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, an toàn và văn minh.

Đồng chí Phạm Văn Chuẩn trao quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu.

Dịp này, đồng chí Phạm Văn Chuẩn trao quà cho 5 hộ gia đình tiêu biểu. Lãnh đạo địa phương trao Quyết định công nhận danh hiệu “Ấp Văn hóa” năm 2026 cho ấp Tân Đông A và biểu dương 10 gia đình có nhiều đóng góp trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”.