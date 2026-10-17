Đồng chí Phạm Văn Chính tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Sinh Vật cảnh tỉnh Đồng Tháp

Tham dự đại hội có các đồng chí: Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam; Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Kha, Chủ tịch danh dự Hội SVC tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, cùng 56 đại biểu đại diện cho 8.940 hội viên trong toàn tỉnh.

Hội SVC tỉnh Đồng Tháp được hợp nhất từ Hội SVC tỉnh Đồng Tháp, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang trước đây.

Đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội SVC tỉnh đã từng bước được kiện toàn về tổ chức, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 11 câu lạc bộ, chi hội trực thuộc Hội với 195 hội viên chính thức, hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực như: Cây cảnh nghệ thuật, cá cảnh, phong lan, chim cảnh, đá cảnh… Nổi bật như: Làng hoa Sa Đéc, Kiểng cổ Gò Công, Làng nghề cá cảnh...

Phong trào SVC có bước phát triển rõ nét, không chỉ là thú chơi mà từng bước khẳng định là một lĩnh vực kinh tế, sinh thái có giá trị. Hội đã tích cực tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, hội thi, giao lưu trong và ngoài tỉnh và đoạt nhiều giải thưởng cao.

Đồng thời, công tác đào tạo, truyền nghề được Hội chú trọng với nhiều hình thức thiết thực; nhiều nghệ nhân, thợ giỏi được tôn vinh.

Đồng chí Phạm Văn Chính, Chủ tịch Hội SVC tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội đề ra phương hướng phát triển toàn diện, đưa SVC trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn liền với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phấn đấu phát triển thêm ít nhất 500 hội viên mới; cấp thẻ hội viên đạt trên 90%. Hằng năm, tỉnh Hội sẽ mở hơn 20 lớp đào tạo kiến thức cơ bản và nâng cao; đồng thời tổ chức định kỳ các đợt triển lãm, hội thi Bonsai, hoa lan, cá cảnh vào các dịp lễ lớn. Bên cạnh phát triển thương hiệu Làng hoa Sa Đéc và mai chiếu thủy nu Gò Công, Hội sẽ tập trung xây dựng các vùng chuyên canh, hợp tác xã sinh vật cảnh kết hợp du lịch sinh thái; hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 47 thành viên và Ban Thường vụ 15 thành viên, Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Đồng chí Phạm Văn Chính được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội SVC tỉnh Đồng Tháp và 8 Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội SVC Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội SVC tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh SVC là ngành nghề nông nghiệp được Chính phủ ghi nhận tại Nghị định 52/2018/NĐ-CP, không chỉ để ngắm mà phải trở thành hàng hóa có thương hiệu, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ban Chấp hành Hội SVC tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt trước Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội SVC tỉnh cần phát huy thế mạnh sẵn có, nhân rộng mô hình nhà vườn tiêu biểu gắn với du lịch, đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, liên kết, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng cường phối hợp với ngành Nông nghiệp, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng phát triển SVC theo hướng kinh tế sinh thái, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu.