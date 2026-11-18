Quang cảnh lễ khởi công

Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị thi công và Nhân dân địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Cầu treo Phú Thiện trước đây là tuyến giao thông kết nối giữa thôn Phú An, xã Đức Trọng và thôn Thiện Chí, xã Ninh Gia, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày của Nhân dân 2 địa phương.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công

Tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên tai, cây cầu đã bị lũ cuốn trôi, gây chia cắt giao thông, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất và việc đi lại của bà con Nhân dân trong khu vực.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khởi công

Do đó, việc xây dựng cầu mới thay thế cầu treo cũ là hết sức cần thiết và cấp bách, không chỉ nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục kết nối giao thông mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng, thiết thực của Nhân dân 2 xã Đức Trọng và Ninh Gia.

Quang cảnh lễ khởi công

Với sự quan tâm của tỉnh, các đơn vị, địa phương, công trình đã được triển khai các thủ tục đầu tư để tổ chức khởi công xây dựng. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 59,2 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng được bố trí từ quỹ cứu trợ tỉnh Lâm Đồng do tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ, phần còn lại từ các nguồn vốn khác.

Các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức động thổ chính thức khởi công công trình

Quy mô xây dựng cầu dài hơn 140 m, rộng 8,5 m, gồm 4 nhịp, mỗi nhịp dài 33 m cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu, bảo đảm tiêu chuẩn kết nối với mạng lưới giao thông hiện hữu. Về phần đường dẫn phía xã Đức Trọng có chiều dài 101 m, nền rộng 7,5 m, bố trí 2 làn xe, mặt đường bê tông nhựa rộng 6,5 m, lề đường gia cố bê tông xi măng và kết nối với đường bê tông xi măng hiện trạng. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Triều ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương Đức Trọng, Ninh Gia trong quá trình chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục để công trình được khởi công xây dựng. Việc khởi công xây dựng cầu thay thế cầu treo Phú Thiện không chỉ mang ý nghĩa đầu tư một công trình giao thông mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống Nhân dân, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.