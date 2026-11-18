Đồng chí Phạm Thị Phúc thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Học viện Lục quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Tại Học viện Lục quân, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và những đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, Học viện Lục quân đã đào tạo, bồi dưỡng 626 khóa học với hơn 60.000 cán bộ chỉ huy, tham mưu cấp chiến thuật, chiến dịch; trong đó có hơn 2.200 thạc sĩ, tiến sĩ và trên 4.500 cán bộ có trình độ cao cấp lý luận chính trị. Học viện chuyển về Đà Lạt từ năm 1975 và đã có hơn 50 năm gắn bó với Lâm Đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo cán bộ cho quân đội, Học viện còn phối hợp với địa phương trong các chương trình phát triển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Học viện Lục quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Phúc gửi lời chúc mừng đến Đảng ủy, Ban Giám đốc, các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Học viện nhân ngày 20/11.

Đồng chí Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, Học viện Lục quân có quá trình gắn bó lâu dài với chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng. Qua nhiều thế hệ, mối quan hệ phối hợp giữa Học viện với địa phương ngày càng được vun đắp, thể hiện không chỉ trong công tác giáo dục, đào tạo mà còn ở nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Phúc phát biểu ghi nhận những đóng góp của Học viện Lục quân trong việc góp phần xây dựng Lâm Đồng ngày càng phát triển bền vững

Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng chí Phạm Thị Phúc mong muốn Học viện tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của đơn vị, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời, quan tâm nghiên cứu, chia sẻ các đề tài, kinh nghiệm gắn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương.

Đồng chí Phạm Thị Phúc cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Đến thăm Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, đồng chí Phạm Thị Phúc nghe lãnh đạo nhà trường báo cáo tình hình hoạt động sau khi tiếp nhận thêm ngành đào tạo y dược.

Theo ông Nguyễn Văn Tới, Phó Hiệu trưởng nhà trường, hiện trường có khoảng 1.900 sinh viên theo học. Đội ngũ nhà trường gồm 92 viên chức, người lao động; công tác đào tạo, tuyển sinh và sắp xếp tổ chức đang được triển khai theo yêu cầu nhiệm vụ mới.

Tập thể Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đón đoàn công tác Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Ghi nhận những đóng góp của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng trong 48 năm qua, đồng chí Phạm Thị Phúc đánh giá vai trò của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực y tế phục vụ địa phương, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang có nhu cầu lớn về nhân lực ngành y.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng thời lượng thực hành tại các cơ sở y tế để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường cần chú trọng rèn luyện y đức, kỹ năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình trong chăm sóc người bệnh.

Đồng chí Phạm Thị Phúc đề nghị Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng phát huy thành tích đào tạo, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế trong giai đoạn mới

Đồng chí Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, đội ngũ y sĩ, điều dưỡng, dược sĩ và những người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân có vai trò quan trọng trong hệ thống y tế. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, sự tận tâm, chu đáo của nhân viên y tế còn góp phần tạo sự an tâm cho người bệnh và gia đình.

Đồng chí Phạm Thị Phúc mong muốn tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Thị Phúc thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng cán bộ, thầy cô và sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)