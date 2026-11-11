Đồng chí Phạm Thị Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đắk Lưu

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng (ngoài cùng bên phải) đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khu dân cư thôn Đắk Lưu

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư trong năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Krông Nô, Lê Đức Cường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thôn Đắk Lưu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn Đắk Hoa, Đắk Tân, Đắk Rô và Đắk Lưu. Hiện thôn có 743 hộ, với 2.976 nhân khẩu; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 35,4%, hộ theo tôn giáo chiếm 26,6%, với 8 dân tộc cùng sinh sống. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh và dịch vụ.

Đồng bào các dân tộc thôn Đắk Lưu trong trang phục truyền thống tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát huy tinh thần đoàn kết, những năm qua, Nhân dân trong thôn luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2026, toàn thôn có 6 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; 1 hộ được hỗ trợ nhà ở và 33 hộ được hỗ trợ sản xuất, sinh kế hoặc các hình thức hỗ trợ khác. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80 triệu đồng/năm. Qua bình xét, có 618/652 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 94,8%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Krông Nô Ngô Xuân Hà trò chuyện thân mật cùng bà con dân tộc Dao đỏ

Trong đó, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Các hoạt động vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do cấp trên phát động được tích cực triển khai.

Các tiết mục văn nghệ tại ngày hội

Ban Công tác Mặt trận và Ban Tự quản thôn thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo cũng được quan tâm thực hiện.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chúc mừng tại ngày hội

Phát biểu chúc mừng tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc bày tỏ vui mừng trước những đổi thay trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân thôn Đắk Lưu.

Đồng chí Phạm Thị Phúc mong muốn trong thời gian tới, Nhân dân thôn Đắk Lưu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn hóa, nghĩa tình; phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo và các cá nhân tiêu biểu trong vận động đồng bào các dân tộc, tôn giáo đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, xóa bỏ khoảng cách về nơi cư trú trước đây.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn Đắk Lưu, xã Krông Nô

Đồng thời, quan tâm gìn giữ tiếng nói, phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc; phát huy truyền thống hiếu học, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, từng bước loại bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng khu dân cư, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh, trật tự, phát huy tinh thần tự quản, tương trợ và hòa giải ngay từ cơ sở.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, mỗi cán bộ Mặt trận cần thực sự gần dân, hiểu dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; lựa chọn nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm từng khu vực, từng nhóm dân cư. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc

Tại ngày hội, đồng chí Phạm Thị Phúc trao tặng 10 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đắk Lưu.

Dịp này, UBND xã Krông Nô trao tặng danh hiệu Thôn Văn hóa cho thôn Đắk Lưu.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 10 phần qua cho các hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó tại thôn Đắk Lưu

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết khu dân cư năm 2026; tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng năm 2026 và trao tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa" cho các hộ gia đình trong khu dân cư.