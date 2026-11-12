Đồng chí Phạm Thị Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đức Xuyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc (hàng đầu, bên trái) dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đức Xuyên, xã Quảng Phú

Thôn Đức Xuyên nằm ở khu vực trung tâm xã Quảng Phú, có địa bàn rộng sau khi sáp nhập các khu dân cư. Toàn thôn hiện có 415 hộ với 1.720 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Kinh, Mông, Dao cùng sinh sống. Người dân chủ yếu phát triển kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, kết hợp chăn nuôi, kinh doanh và dịch vụ.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Châu Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Phú tham dự ngày hội

Trong năm 2026, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, Nhân dân trong thôn tích cực thi đua lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống.

Lãnh đạo xã Quảng Phú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đức Xuyên

Toàn thôn có 7 hộ thoát nghèo và 4 hộ thoát cận nghèo; hiện còn 5 hộ nghèo, 24 hộ cận nghèo. Công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm, trong đó có 4 căn nhà được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với tổng giá trị tiền và ngày công đóng góp khoảng 400 triệu đồng.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Các gia đình quan tâm việc học tập, rèn luyện của con em, phát huy truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài.

Đông đảo người dân thôn Đức Xuyên tham dự ngày hội

Người dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và những giá trị tốt đẹp của cộng đồng; tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tinh thần tương thân, tương ái được thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, hộ nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng được duy trì thường xuyên.

Đồng chí Châu Văn Bảy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Phú phát biểu tại ngày hội

Ban Công tác Mặt trận thôn phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động Nhân dân đóng góp Quỹ Vì người nghèo được 9,8 triệu đồng; quyên góp gần 20,16 triệu đồng tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi và 5 triệu đồng thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Đức Xuyên đạt được trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phạm Thị Phúc trao đổi với các hội viên Cựu chiến binh thôn Đức Xuyên, xã Quảng Phú

Đồng chí Phạm Thị Phúc nhấn mạnh, đoàn kết không chỉ thể hiện trong những ngày hội mà quan trọng hơn phải được vun đắp từ những việc làm hằng ngày, từ sự quan tâm, chia sẻ giữa các gia đình và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng, quê hương.

Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc đề nghị Nhân dân thôn Đức Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế; chủ động tìm hướng sản xuất, kinh doanh phù hợp, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong lao động, sản xuất.

Đồng chí Phạm Thị Phúc tặng quà chúc mừng thôn Đức Xuyên, xã Quảng Phú

Đối với những hộ còn khó khăn, cộng đồng cần tiếp tục quan tâm, động viên, tạo điều kiện để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với phát triển kinh tế, thôn cần chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, phát huy những giá trị tốt đẹp của cộng đồng. Bà con các dân tộc, các tôn giáo tiếp tục sống hòa thuận, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư bình yên, nghĩa tình. Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Phúc trao 10 suất quà cho gia đình hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đức Xuyên, xã Quảng Phú

Đồng chí Phạm Thị Phúc mong muốn Nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia các cuộc họp, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở; mạnh dạn phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề phát sinh trong đời sống dân cư để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đức Xuyên, xã Quảng Phú được trang hoàng lộng lẫy

Đồng chí Phạm Thị Phúc (áo đen) tặng quà cho các em học sinh mầm non tham gia biểu diễn văn nghệ tại ngày hội

Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp Nhân dân, hướng mạnh về khu dân cư, gần dân, hiểu dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Đồng thời, quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận và sức mạnh chung trong xây dựng địa phương.

Đồng chí Phạm Ngọc Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (áo trắng thứ 4 từ phải sang) tặng 5 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đức Xuyên

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và địa phương đã trao những phần quà động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn; khen thưởng, biểu dương gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2026.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đức Xuyên góp phần gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy giá trị tốt đẹp, qua đó củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn