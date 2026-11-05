Đồng chí Phạm Thị Mai Tiên trao Huy hiệu Đảng tại phường Mỹ Tho.

Đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có đồng chí Phạm Thị Mai Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Thị Mai Tiên chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng của phường Mỹ Tho.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Mỹ Tho có 39 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng (trong đó có 2 đảng viên được trao tặng tại nhà).

Trong tổng số 39 Huy hiệu Đảng được trao tặng trong đợt này, có 1 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 8 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 9 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 12 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Mai Tiên chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu cao quý của Đảng, bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của các đảng viên cho đất nước, cho dân tộc; đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm, tích cực làm nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ trong rèn luyện, trưởng thành, góp sức xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.