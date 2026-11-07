Đồng chí Phạm Thị Mai Tiên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Mỹ Tịnh An

Đến dự có đồng chí Phạm Thị Mai Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đại biểu tham dự Ngày hội tại xã Mỹ Tịnh An.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, Nhân dân hai ấp luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, toàn liên khu dân cư có 1.225 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Công tác khuyến học, khuyến tài được chú trọng.

Hai ấp còn phối hợp vận động 13.854 lượt người tham gia khám sức khỏe định kỳ và trao 20 phần quà cho hộ khó khăn nhân dịp Lễ cúng Đình thần Bình Cách...

Trao quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Phong trào Bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp tiếp tục được duy trì.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự đạt nhiều kết quả tích cực. Cả hai ấp đều được công nhận Ấp an toàn về an ninh trật tự năm 2026.

Tại Ngày hội, đại biểu và Nhân dân hai ấp tham gia đóng góp ý kiến, thông qua Quy ước ấp Nhựt Tân và ấp Bình Cách.

Dịp này, UBND xã công nhận các hộ đạt 3 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa năm 2026; 5 hộ gia đình tiêu biểu được nhận quà biểu dương do lãnh đạo tỉnh gửi tặng. UBND xã tặng Giấy khen cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các Tổ Nhân dân tự quản của hai ấp tiến hành ký kết giao ước thi đua, quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.