Đồng chí Phạm Thị Hương Giang tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Đồng chí Lê Thị Thủy (bên phải), Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, trao quyết định về công tác cán bộ cho đồng chí Phạm Thị Hương Giang

Chủ trì hội nghị có: đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Tham dự hội nghị có: đồng chí Trần Lan Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI; đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy TƯ Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030 chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hương Giang

Theo Quyết định Quyết định số 623-QĐ/ĐUMTTQ,CĐTTW ngày 28/9/2026 do đồng chí Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Phi Long ký thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, đồng chí Phạm Thị Hương Giang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ - được chuẩn y giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quyết định này được căn cứ theo các quy định, điều lệ của của Đảng và căn cứ trên kết quả bầu cử tại phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội LHPN Việt Nam ngày 28/8/2026, cùng đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Ban Chấp hành Đảng bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam chúc mừng đồng chí Phạm Thị Hương Giang

Đồng chí Phạm Thị Hương Giang là cán bộ gắn bó lâu năm với tổ chức Hội, đã trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau. Trong suốt quá trình cống hiến, đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sự tận tụy và nhận được sự tín nhiệm, đánh giá cao của tập thể lãnh đạo cũng như đồng nghiệp.

Việc kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy TƯ Hội lần này sẽ góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.