Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sơn Qui

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy phường Sơn Qui.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định 1177 ngày 26-10-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sơn Qui, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Văn Thắng chúc mừng đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng chí nhấn mạnh, việc điều động, tăng cường cán bộ cho cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, củng cố năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác điều động, bố trí cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, bảo đảm phù hợp với năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Tỉnh ưu tiên những cán bộ có kiến thức, am hiểu địa bàn, có năng lực thực tiễn để nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn, góp phần chuẩn bị nguồn nhân sự cho thời gian tới.

Đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Đảng bộ, chính quyền địa phương rà soát các chỉ tiêu, đề ra giải pháp cụ thể, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026. Trọng tâm là điều hành quyết liệt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất có thể; phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Phạm Thế Vinh (bìa phải), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới. Đồng chí khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chủ động phối hợp với tập thể lãnh đạo và các cơ quan, đơn vị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Qui, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo và tập thể cơ quan nơi công tác trước đây, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ trong thời gian tới.