Đại biểu dự họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Hòn Đất.

Trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" cho các cá nhân.

Những năm qua, Trường THPT Hòn Đất luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Năm học 2025 - 2026, trường tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu của Khối thi đua số 3 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ học sinh rèn luyện tốt đạt 92,94%. Với những kết quả đạt được, Trường THPT Hòn Đất được Khối thi đua số 3 chấm đạt 978,5/1.000 điểm, xếp hạng 3/16 đơn vị trong khối…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang Phạm Hoàng Nam (thứ mười một, từ trái qua) cùng lãnh đạo xã Hòn Đất trao học bổng cho các học sinh.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. Đảng ủy xã Hòn Đất và Trường THPT Hòn Đất trao 23 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi…