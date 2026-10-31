Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dâng hoa, thắp hương tại Khu tưởng niệm Hồ Chí Minh và Khu di tích lịch sử - văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ

Đón và tham gia các hoạt động cùng đoàn có đại diện cấp ủy, chính quyền phường Nghĩa Lộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng (thứ tư từ trái sang) cùng Đoàn công tác dâng hoa, thắp hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác và lãnh đạo địa phương đã dâng hoa, thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Lộ được khởi công ngày 2/7/1982, khánh thành ngày 3/9/1983, gồm các hạng mục chính như nhà sàn Bác Hồ, vườn cây, ao cá, mô phỏng không gian sống và làm việc của Người tại Phủ Chủ tịch. Năm 1997, khu tưởng niệm được công nhận là một trong 13 chi nhánh thuộc hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh trong toàn quốc.

Đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ.

Tiếp đó, Đoàn đến thắp hương, tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Căng và Đồn Nghĩa Lộ, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tìm hiểu lịch sử đấu tranh của quân, dân các dân tộc vùng Mường Lò.

Ngày 17/3/1945, tại Căng Nghĩa Lộ diễn ra cuộc đấu tranh phá Căng, vượt ngục của các chiến sĩ cộng sản bị thực dân Pháp giam giữ; 9 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Trong Chiến dịch Tây Bắc năm 1952, quân và dân ta giải phóng Nghĩa Lộ ngày 18/10. Di tích được xếp hạng cấp quốc gia ngày 27/9/1996.

Đoàn công tác nghe thuyết minh về nơi an nghỉ của 9 chiến sĩ cách mạng hy sinh trong cuộc đấu tranh phá Căng Nghĩa Lộ.

Xúc động trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm quản lý, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo các di tích; phát huy giá trị lịch sử, văn hóa gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch vùng Mường Lò.