Đồng chí Nguyễn Văn Viện được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Sáng 18/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy tới điểm cầu của 6 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đảng ủy UBND tỉnh; Đảng ủy HĐND tỉnh; Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; Đảng ủy Công an tỉnh; Đảng ủy Quân sự tỉnh và 129 điểm cầu cấp xã trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh và đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án TAND tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình cùng đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 cho đồng chí Nguyễn Văn Viện, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình và đồng chí Mai Anh Tài, Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị cũng đã nghe công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc thí điểm thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh và Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh; đồng thời, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra của hai Đảng bộ.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình, gồm các tổ chức Đảng và đảng viên trong các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định thí điểm thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy Ninh Bình, gồm các tổ chức Đảng trong cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh và các tổ chức đơn vị trực thuộc.