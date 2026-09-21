Đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Về phía Văn phòng Chính phủ có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các đồng chí trong đoàn công tác.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy thông báo chủ trương của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Theo quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Thắng được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng được Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới; đề nghị đồng chí nghiêm túc quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thường trực Ban Bí thư. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh chủ động phối hợp, chia sẻ thông tin, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Văn Thắng nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tình nghĩa, sự quan tâm của Trung ương và đồng lòng của nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Thắng sẽ phát huy năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng Điện Biên phát triển xanh, thông minh, bền vững, vươn lên phát triển khá trong khu vực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng điều động, phân công về công tác tại Điện Biên; đồng thời bày tỏ xúc động trước tình cảm, sự đón tiếp chân thành, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Văn Thắng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa Điện Biên phát triển xanh, thông minh và bền vững.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Văn Thắng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ban, ngành; sự chia sẻ, đồng hành của Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các cấp, ngành trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.