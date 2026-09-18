Đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao các quyết định tại hội nghị.

Chiều 18/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố 12 quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo quyết định được công bố, Ban Bí thư điều động đồng chí Nguyễn Văn Thắng về công tác tại Điện Biên, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú trao các quyết định cho những đồng chí được phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy sớm nắm chắc tình hình địa phương và đội ngũ cán bộ; cùng tập thể lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; quyết liệt triển khai giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đề nghị lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tại các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ quan tâm hỗ trợ, phối hợp, tạo thuận lợi để các đồng chí được điều động hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới.