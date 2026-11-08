Đồng chí Nguyễn Văn Quảng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên tại Lâm Đồng

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Xuyến vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Tham gia đoàn công tác Trung ương, có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương. Về phía tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác đã đến nhà thăm hỏi và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Xuyến, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố 7, Đảng bộ phường 2 Bảo Lộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Thị Xuyến. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Tại buổi trao tặng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên và gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với quá trình 80 năm phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Xuyến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận lòng trung thành, bản lĩnh chính trị và những đóng góp bền bỉ của người đảng viên. Đây là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí chúc đảng viên Nguyễn Thị Xuyến luôn mạnh khỏe và tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, trò chuyện với đảng viên Nguyễn Thị Xuyến tại buổi lễ. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành, người có công với cách mạng; phát huy kinh nghiệm, uy tín và vai trò nêu gương của các đảng viên cao tuổi trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Xuyến được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Đồng chí Nguyễn Thị Xuyến quê tỉnh Hưng Yên, vào Đảng tháng 10/1948. Trong quá trình tham gia cách mạng, đồng chí từng làm công tác phụ nữ, giao thông liên lạc và tham gia các phong trào tại địa phương. Năm 1988, đồng chí vào Lâm Đồng làm kinh tế.

Đại diện gia đình đảng viên Nguyễn Thị Xuyến phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: CHÍNH THÀNH)

Đại diện gia đình, ông Lê Xuân Huệ, con trai trưởng đồng chí Nguyễn Thị Xuyến gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng đã đến tận nhà thăm hỏi, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho mẹ.

Ông khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào lớn đối với gia đình, là nguồn động viên để con cháu tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, sống có trách nhiệm, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước.