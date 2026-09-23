Đồng chí Nguyễn Văn Quảng tiếp xúc cử tri phường Lâm Viên-Đà Lạt

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Văn Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước của các cơ quan thẩm quyền.

Các đồng chí chủ trì buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: BẢO VĂN)

Cử tri phường Lâm Viên-Đà Lạt vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thời gian qua.

Tại hội nghị, cử tri phường Lâm Viên-Đà Lạt nêu nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hạ tầng địa phương; đồng thời kiến nghị những nội dung liên quan đến các vấn đề chung.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Cử tri kiến nghị một số nội dung liên quan cơ sở vật chất, nguồn nhân lực y tế và việc đấu thầu vật tư, thiết bị y tế; công tác xử lý rác thải, vệ sinh môi trường và sử dụng năng lượng xanh; chức danh kiêm nhiệm phó chủ tịch hội cựu chiến binh cấp xã, phụ cấp và kinh phí hoạt động của các hội chính trị-xã hội cấp xã; việc thiếu sách giáo khoa và nguy cơ vi phạm bản quyền, việc cấp quyền sử dụng đất.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và phường Lâm Viên-Đà Lạt tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Cử tri đề nghị tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa, nghệ thuật; có chính sách phù hợp thúc đẩy tăng trưởng xanh tại địa phương, nhất là về nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao; chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người có công; đầu tư nâng cấp, xây dựng hạ tầng giao thông liên tỉnh, nội tỉnh hiện đang xuống cấp; có phương án xử lý tình trạng sạt lở đang diễn biến phức tạp; đầu tư dự án đường bộ cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Những ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt và sở chuyên ngành liên quan tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận để tiếp tục có phương án giải quyết.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tham dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến cử tri phản ánh những vấn đề sát thực tiễn đời sống và các nội dung giải trình của địa phương, sở ngành. Những ý kiến, kiến nghị khác, đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận để trả lời theo thẩm quyền; đối với ý kiến thuộc thẩm quyền cơ quan Trung ương giải quyết, đoàn sẽ tổng hợp gửi đến bộ, ngành liên quan và có trách nhiệm giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến cử tri phản ánh những vấn đề sát thực tiễn đời sống và các nội dung giải trình của địa phương, sở ngành tại buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thông tin về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung quan trọng, xem xét để quyết định những vấn đề có tính chất cấp bách; đồng thời, thông qua các nhóm nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội.

Tại buổi tiếp xúc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế; việc triển khai các giải pháp xử lý rác thải từ đầu nguồn để giải quyết câu chuyện ô nhiễm; vấn đề cung ứng sách giáo khoa và giám sát nội dung, nhất là các nội dung liên quan lịch sử và phân tích, làm rõ nội dung liên quan mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cử tri phường Lâm Viên-Đà Lạt tham dự buổi tiếp xúc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tổng hợp đầy đủ các ý kiến cử tri, phân loại theo từng lĩnh vực và xác định rõ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tổng hợp, chuyển đến Quốc hội và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.