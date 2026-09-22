Đồng chí Nguyễn Văn Quảng thăm và trao quà Trung thu tặng Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng thăm hỏi, động viên các em đang sinh sống, học tập tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tham dự, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng chúc các em Làng trẻ em SOS Đà Lạt đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng trao 46 phần quà Trung thu tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao vui mừng khi đây là lần thứ hai đến thăm Làng trẻ em SOS Đà Lạt, đồng chí ân cần thăm hỏi, động viên các cháu thiếu nhi và chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng trao quà tặng các em thiếu nhi Làng trẻ em SOS Đà Lạt nhân dịp Tết Trung thu. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS Đà Lạt trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc các em, thể hiện tính nhân văn và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng mong muốn chính quyền địa phương, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, chung tay chăm lo tốt hơn cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng mong muốn, đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên Làng trẻ em SOS Đà Lạt tiếp tục phát huy tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm điều kiện học tập và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên trao quà tặng các em Làng trẻ em SOS Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Nhấn mạnh trẻ em là tương lai của đất nước, đồng chí mong muốn chính quyền địa phương, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, chung tay chăm lo tốt hơn cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tạo điều kiện để các em được học tập, nâng cao trí lực và phát triển toàn diện.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao quà tặng các em Làng trẻ em SOS Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại chương trình, Giám đốc Làng trẻ em SOS Đà Lạt Trần Bảo Long gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, động viên của đồng chí Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng.

Giám đốc Làng trẻ em SOS Đà Lạt Trần Bảo Long phát biểu tại chương trình. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng thời cho biết, Làng trẻ em SOS Đà Lạt thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1989, chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo mô hình gia đình của tổ chức Làng trẻ em SOS quốc tế, với 4 nguyên tắc: trẻ em-cha mẹ-gia đình-cộng đồng.

Những món quà ý nghĩa nhân Tết Trung thu đến với trẻ em Làng SOS Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thời gian qua, Làng trẻ em SOS Đà Lạt luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, địa phương và nhiều tổ chức trong nước, quốc tế. Đến nay, đã có hơn 600 trẻ em được nuôi dạy tại làng, trong đó có hơn 90% trẻ trưởng thành rời làng và có cuộc sống ổn định, 132 người đã xây dựng gia đình riêng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với thiếu nhi Làng trẻ em SOS Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Làng trẻ em SOS Đà Lạt đang chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ 46 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cùng sinh hoạt tại 6 nhà gia đình và nhà lưu xá thanh niên của làng. Làng đang tiếp tục hỗ trợ 34 thanh niên đang theo học đại học, cao đẳng và học nghề bên ngoài làng.