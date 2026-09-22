Đồng chí Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà Trung thu tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Các em ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt chào đón đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đến thăm, tặng quà

Tham dự buổi thăm, tặng quà có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chúc mừng các em ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt nhân dịp Tết Trung thu

Tại buổi thăm, đồng chí Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước kết quả học tập, chăm sóc, nuôi dạy trẻ của Làng trẻ em SOS Đà Lạt. Đồng chí ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, các mẹ, các dì; chúc mừng những thành tích các em đạt được trong năm học 2025 - 2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng quà cho các em ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã trao quà, gửi lời chúc mừng và mong muốn các em sẽ đón Tết Trung thu thật vui vẻ, đầm ấm. Đồng chí động viên các em tiếp tục chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện để đạt kết quả tốt trong năm học 2026 - 2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng quà cho các em ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng cũng gửi lời chúc đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, các mẹ, các dì của làng và mong mọi người tiếp tục dành tình yêu thương, sự chăm sóc chu đáo cho các em. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Làng trẻ em SOS Đà Lạt thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên tặng quà cho các em ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Đại diện trẻ em Làng trẻ em SOS Đà Lạt, em Huỳnh Thị Thu Thủy đã bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, động viên của đồng chí Nguyễn Văn Quảng và Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng. Em Huỳnh Thị Thu Thủy hứa sẽ cùng các bạn chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện để không phụ lòng các mẹ, các dì, thầy cô và những người luôn quan tâm, chăm sóc mình.

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng quà cho các em ở Làng trẻ em SOS Đà Lạt

Làng trẻ em SOS Đà Lạt đi vào hoạt động từ năm 1989, hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 46 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chuyến thăm và những phần quà dịp trung thu của đồng chí Nguyễn Văn Quảng đã động viên các em trong học tập, đồng thời khích lệ tinh thần những người đang chăm sóc, nuôi dạy trẻ tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt.