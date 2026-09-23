Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao ý kiến cử tri Lâm Đồng về tăng cường giám sát các dự án trọng điểm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tỉnh Lâm Đồng thời gian qua; kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc trước của các cơ quan thẩm quyền.

Cử tri xã Đức Trọng bày tỏ niềm vui trước sự phát triển của đất nước và tỉnh Lâm Đồng; đồng thời, đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Cử tri kiến nghị, đề xuất các nội dung liên quan chế độ cho người hoạt động không chuyên trách sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố; hoạt động chính quyền địa phương hai cấp; xử lý trụ sở dôi dư sau sáp nhập; vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt, đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng, nhất là hệ thống cao tốc qua địa bàn; chế độ nghỉ việc theo Nghị định 154 của Chính phủ; vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại những điểm giao trọng yếu.

Cử tri xã Đức Trọng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Nhiều ý kiến đề nghị cần tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trước các trường học; nâng cấp hạ tầng giao thông nội đồng và hệ thống thủy lợi để phục vụ sản xuất; có phương án xử lý các dự án “treo”, đồng thời tăng cường công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với các dự án trọng điểm tại địa phương.

Những ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc đã được lãnh đạo địa phương và sở, ngành liên quan tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận để tiếp tục có phương án giải quyết.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri và các nội dung giải trình của địa phương, sở ngành.

Thông tin các nội dung trọng tâm dự kiến của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là kỳ họp có rất nhiều nội dung quan trọng, xem xét để quyết định những vấn đề có tính chất cấp bách; đồng thời, xem xét quyết định sáu nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, giám sát và vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các ý kiến sát thực tiễn của cử tri và các nội dung giải trình của địa phương, sở ngành. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí phân tích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn để phục vụ sản xuất và giảm chi phí logistic; việc triển khai xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính; vấn đề xử lý rác thải đang bức xúc trong thời gian gần đây.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng dự hội nghị. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đồng chí đánh giá cao với ý kiến cử tri về cần tăng cường công tác giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội đối với các dự án trọng điểm. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, sẽ đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lựa chọn vài công trình trọng điểm để thực hiện việc giám sát. Một số công trình khác có thể đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân xã thực hiện việc giám sát. Đồng chí nhấn mạnh, đúng như ý kiến của cử tri, nếu như chúng ta không giám sát tốt thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp.

Cử tri xã Đức Trọng đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. (Ảnh: BẢO VĂN)

Những ý kiến, kiến nghị khác, đồng chí đề nghị lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng ghi nhận để trả lời theo thẩm quyền; đối với ý kiến thuộc thẩm quyền cơ quan Trung ương giải quyết, đoàn sẽ tổng hợp gửi đến bộ, ngành liên quan và có trách nhiệm giám sát.