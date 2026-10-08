Đồng chí Nguyễn Văn Mười: Tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh chuyển đổi số

Trong quý III, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 55.768 biên chế năm 2026 ngay sau khi tiếp nhận chỉ tiêu biên chế từ Ban Tổ chức Trung ương, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười phát biểu tại hội nghị.

Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm. Trong quý III, toàn tỉnh kết nạp 1.575 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu năm đến nay lên 3.085 đồng chí, đạt 83,60% chỉ tiêu năm 2026.

Công tác chuyển đổi số trong xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Thông qua “Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số”, tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu trên Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 với 5.956 tổ chức đảng và 124.234 đảng viên.

Tỷ lệ đảng viên sử dụng Phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đạt 86,41%. Đặc biệt, 100% cấp ủy trực thuộc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng và thực hiện đóng đảng phí trực tuyến.

Cùng với đó, công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ được đẩy mạnh, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác dữ liệu phục vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu gợi ý thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Nội dung trao đổi tập trung vào việc triển khai Chiến dịch 100 ngày về chuyển đổi số; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; bảo vệ chính trị nội bộ và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mười đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan tổ chức các cấp tiếp tục bám sát chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy; chủ động rà soát chương trình, kế hoạch công tác, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ đã rõ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác cán bộ phải bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng tiêu chuẩn, chú trọng cán bộ có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên, nhất là trong thanh niên, doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân và địa bàn dân cư còn ít đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ phải được thực hiện nghiêm túc, khách quan, chính xác, thận trọng, phục vụ hiệu quả công tác cán bộ và phát triển đảng viên.

Đối với nhiệm vụ chuyển đổi số, đồng chí Nguyễn Văn Mười yêu cầu tập trung hoàn thành các nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2026, đẩy nhanh số hóa hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên; tạo lập, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ đảng viên điện tử. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tiến độ, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân; không để các nhiệm vụ chậm tiến độ kéo dài.

Đồng chí cũng yêu cầu ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường đi cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp. Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, xác định rõ những việc đã hoàn thành, đang thực hiện và còn chậm để có giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đúng tiến độ, chất lượng.