Đồng chí Nguyễn Văn Mười: Nâng cao trách nhiệm, kỹ năng cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính

Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí: Tạ Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Uyên Trang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Thị Thơ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Phạm Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh…

Quang cảnh buổi làm việc.

Qua báo cáo của 4 đơn vị các xã, phường, công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ được thực hiện nền nếp; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn ở mức cao. Việc phối hợp thực hiện cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" từng bước được nâng chất; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được chú trọng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC…

Đồng chí Nguyễn Văn Mười phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, các địa phương chủ động triển khai nhiều mô hình, cách làm phù hợp với thực tiễn. Phường Đạo Thạnh đưa vào vận hành máy hỗ trợ nộp dịch vụ công trực tuyến tích hợp AI; xã An Thạnh Thủy triển khai Kiosk thông minh hỗ trợ người dân tra cứu TTHC bằng giọng nói; xã Tân Hương thực hiện mô hình “Hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”, “Đưa dịch vụ công về ấp”… góp phần hỗ trợ người dân, nhất là những trường hợp còn hạn chế trong tiếp cận công nghệ số.

Đồng chí Nguyễn Thị Uyên Trang phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo các địa phương cũng thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết TTHC. Một số hồ sơ giải quyết trễ hạn ở một số lĩnh vực do hệ thống thông tin giải quyết TTHC phát sinh lỗi; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu có lúc chưa thông suốt; trong khi đó, nhân lực thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công còn hạn chế, dẫn đến áp lực trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ…

Đại diện các xã, phường chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các địa phương kiến nghị Đoàn giám sát quan tâm, xem xét, kiến nghị các cơ quan, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thông tin giải quyết TTHC thường xuyên kiểm tra, nâng cấp, kịp thời khắc phục các lỗi phát sinh; hoàn thiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, góp phần hạn chế tình trạng gián đoạn, chậm xử lý hồ sơ.

Qua trao đổi, các thành viên Đoàn giám sát ghi nhận những khó khăn, vướng mắc được các địa phương phản ánh trong quá trình tổ chức, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công và giải quyết TTHC. Đoàn giám sát cũng trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền và ghi nhận các kiến nghị để tổng hợp, xem xét trong quá trình giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Mười ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương; đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong điều kiện khối lượng công việc tăng, yêu cầu phục vụ người dân ngày càng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười đề nghị, các địa phương tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời, chủ động rà soát những khâu còn khó khăn, bất cập để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Đối với công tác giải quyết TTHC, đồng chí Nguyễn Văn Mười lưu ý, các địa phương tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm trong xử lý hồ sơ, nhất là ở các lĩnh vực thiết yếu, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân như: Chứng thực, hộ tịch, đất đai, xây dựng, an sinh xã hội; hạn chế thấp nhất tình trạng hồ sơ trễ hạn, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng quy định, đúng thời gian.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ và phương pháp xử lý công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đặc biệt, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND được tăng cường về xã, phường cần phát huy vai trò, sâu sát cơ sở, chủ động cùng địa phương rà soát, nhận diện những điểm nghẽn trong giải quyết TTHC, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.