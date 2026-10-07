Đồng chí Nguyễn Văn Mười: Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026

Tại hội nghị, đồng chí Lê Tấn Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 3, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2026; đồng thời, trình Ban Chấp hành xem xét Tờ trình về dự thảo Đề án kiện toàn nhân sự Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, phát biểu tại hội nghị.

Trong quý 3, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với công tác xây dựng Đảng.

Các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Trung ương và Tỉnh ủy được triển khai, quán triệt kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý, toàn Đảng bộ tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV với 1.627/1.652 đảng viên dự học, đạt 98,5%; Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị có 1.330/1.348 đảng viên dự học, đạt 98,7%.

Công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng. Đảng ủy đã vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026, với 124 bài dự thi; kết quả đoạt 1 giải Nhất và 4 giải cá nhân.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm. Trong quý 3, toàn Đảng bộ kết nạp 30 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên được kết nạp từ đầu năm đến nay lên 34 đồng chí; công nhận 11 đảng viên chính thức.

Theo chỉ tiêu năm 2026 đã điều chỉnh, kết quả kết nạp đảng viên đạt 121,43%. Toàn Đảng bộ hiện có 10 tổ chức đảng trực thuộc, 62 chi bộ trực thuộc đảng bộ, với tổng số 1.373 đảng viên.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đúng chương trình, kế hoạch. Ban Thường vụ Đảng ủy đã hoàn thành 6/6 nội dung kiểm tra và 9/9 nội dung giám sát theo chương trình năm 2026; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hoàn thành 1/1 nội dung giám sát chuyên đề và 3/3 nội dung kiểm tra theo chương trình.

Chuyển đổi số trong công tác Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Đảng ủy triển khai số hóa hồ sơ đảng viên, thực hiện đóng đảng phí trên Sổ tay điện tử, cập nhật kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên phần mềm và xử lý thủ tục hành chính công của Đảng trên môi trường điện tử.

Trong quý, hệ thống điều hành tác nghiệp tiếp nhận 351 văn bản đến, phát hành 254 văn bản đi. Đến ngày 24-9-2026, đã scan 450 hồ sơ đảng viên trọn bộ, scan 1.000/1.388 phiếu đảng viên và ký số, cập nhật vào cơ sở dữ liệu 300 hồ sơ đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận trong quý 3 vẫn còn đảng viên vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn phải xử lý kỷ luật; công tác quản lý, giám sát thường xuyên tại tổ chức đảng có đảng viên vi phạm có lúc chưa thật sự sâu sát, kịp thời.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mười đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng các ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026; đồng thời, chủ động chuẩn bị chương trình, kế hoạch và chỉ tiêu năm 2027.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm tình hình, định hướng thông tin trước những vấn đề dư luận quan tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn và phòng ngừa vi phạm.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2026 về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng.

Đảng ủy cũng tập trung xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2027; tăng cường giám sát thường xuyên, chủ động nắm tình hình cơ sở; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.