Đồng chí Nguyễn Văn Mười: Đảng ủy phường Gò Công chủ động tháo gỡ khó khăn, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Đồng chí Nguyễn Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Lợi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Gò Công; Lê Thị Cẩm Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Đỗ Thị Kim Loan, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Cẩm Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, phường Gò Công có diện tích tự nhiên 10,06 km², gồm 9 khu phố, với 6.624 hộ, 28.443 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 19 tổ chức đảng với 1.092 đảng viên.

Trong 9 tháng đầu năm, kinh tế phường tiếp tục phát triển theo cơ cấu thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp, trong đó thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ đạo. Toàn phường hiện có 1.724 hộ kinh doanh thương mại - dịch vụ. Các doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Công ty Shilla Glovis và LMG tại khu phố Chợ Mới, đang tạo việc làm cho hơn 3.200 công nhân, góp phần ổn định thu nhập cho người lao động.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện; công tác sắp xếp, tổ chức lại trường học được triển khai; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì. Tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 100%, hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,87%. Phường tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo, phấn đấu cuối năm giảm 3/3 hộ nghèo, đạt chỉ tiêu đề ra.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số từng bước được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn một số khó khăn về hạ tầng, thiết bị, kỹ năng số và khối lượng hồ sơ cần số hóa.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Gò Công trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số; đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười thăm, động viên cán bộ thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảng viên tại phường Gò Công.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Mười ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Gò Công đạt được trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, nhất là công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười lưu ý, phường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tháo gỡ khó khăn, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Mười đến thăm, động viên cán bộ đang thực hiện công tác số hóa hồ sơ đảng viên tại phường Gò Công; đề nghị cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phục vụ công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu đảng viên và công tác xây dựng Đảng.