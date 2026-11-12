Đồng chí Nguyễn Văn Được làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM

Dự kỳ họp có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; cùng các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, để nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu HĐND TPHCM tiến hành biểu quyết thông qua.

Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trình bày tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Kết quả, đồng chí Lê Quốc Phong được 112 phiếu tán thành trên tổng số 112 đại biểu có mặt tại thời điểm bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Như vậy, đồng chí Lê Quốc Phong đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.