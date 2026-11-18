Chiều 17/11, tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định Thẩm phán TANDTC, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ tham gia Chi ủy và giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Phi Long; đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án TANDTC.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Cùng dự có đại diện các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tư pháp.

Về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn cùng các Chi ủy viên và đảng viên Chi bộ.

Tại Hội nghị, bà Trần Vân Anh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Thẩm phán TANDTC, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Chánh án Thường trực TANDTC tham gia Chi ủy và giữ chức Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, việc kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ là sự kiện quan trọng đối với Chi bộ và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của Liên đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá về chặng đường phát triển của Liên đoàn Luật sư Việt Nam từ khi thành lập năm 2009, đồng chí Nguyễn Phi Long ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ và tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, trợ giúp pháp lý, bảo vệ công lý, quyền con người và quyền công dân.

Từ khoảng 5.300 luật sư khi mới thành lập, đến nay đội ngũ luật sư cả nước đã phát triển lên hơn 23.400 người, trong đó riêng nhiệm kỳ III (2021-2026) tăng hơn 7.000 luật sư. Những kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Chi ủy Chi bộ Liên đoàn, trực tiếp là Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Phi Long, thời gian qua, Chi bộ và Liên đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hợp nhất các Đoàn Luật sư, phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy tổ chức Đại hội các Đoàn Luật sư, đồng thời chuẩn bị các văn kiện, đề án phục vụ Đại hội lần thứ IV Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Trước yêu cầu mới, đặc biệt là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị tân Bí thư Chi bộ cùng tập thể Chi ủy tập trung ổn định tổ chức, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò của luật sư trong xây dựng, thi hành pháp luật, cải cách tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ bày tỏ sự vinh dự và xúc động khi được giao trọng trách Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tin tưởng giao trọng trách Bí thư Chi bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với cá nhân tôi mà còn là trách nhiệm chính trị rất lớn, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao", đồng chí Nguyễn Trí Tuệ chia sẻ.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Bí thư Chi bộ khẳng định sẽ cùng tập thể Chi ủy và toàn thể đảng viên tập trung xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên đoàn.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao, tinh thần trách nhiệm và ý thức phụng sự công lý; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ và Liên đoàn.

Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ cũng nhấn mạnh sẽ nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Chi bộ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và sự tiến bộ của tập thể làm thước đo trách nhiệm.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án TANDTC chúc mừng đồng chí Nguyễn Trí Tuệ được cấp có thẩm quyền tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Chánh án TANDTC cho rằng đây không chỉ là niềm vinh dự, trách nhiệm của cá nhân đồng chí mà còn là niềm vinh dự, trách nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, với hơn 30 năm kinh nghiệm công tác từ TAND tỉnh Bắc Ninh đến TANDTC, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm, xử lý hiệu quả các mối quan hệ phối hợp giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam với TANDTC cũng như các cơ quan Trung ương và địa phương.

Chánh án TANDTC cũng bày tỏ kỳ vọng, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chi bộ và cá nhân đồng chí Nguyễn Trí Tuệ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trí Tuệ nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Trí Tuệ nhận nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định Liên đoàn sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, sát cánh cùng tân Bí thư Chi bộ trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.