Ngay sau khi Trung ương ban hành các văn bản chỉ đạo và Thành ủy ban hành Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 23/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy phường ban hành Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 29/10/2026, thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đồng thời, giao các đồng chí Phó Bí thư phụ trách từng khối; Ban Xây dựng Đảng và Phòng Văn hóa - Xã hội làm đầu mối tổng hợp theo lĩnh vực. Người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất và khả năng kiểm chứng của hồ sơ, dữ liệu; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham gia kiểm tra, kịp thời phát hiện những số liệu thiếu căn cứ, trùng lặp hoặc không bảo đảm khả năng kiểm chứng.

Trong quá trình rà soát, Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt việc xác định vị trí việc làm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra và thời gian thực hiện; không lấy biên chế, nhân sự hiện có để hợp thức hóa hiện trạng, không sử dụng dữ liệu chưa được kiểm chứng làm căn cứ đề xuất tăng biên chế. Đồng thời, kế thừa tối đa dữ liệu đã có, tránh lập hồ sơ song song, cộng trùng nhiệm vụ, sản phẩm, thời gian và nhân lực. Đáng chú ý, 100% cơ quan khối Đảng và Mặt trận đã triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số chuyên dùng, dịch vụ công trực tuyến và Sổ tay đảng viên điện tử. Việc đo lường khối lượng công việc đã tính đến thời gian tiết kiệm nhờ chuyển đổi số, bảo đảm số liệu khách quan. Đối với những sản phẩm chưa có định mức thời gian chuẩn, các đơn vị đo lường thời gian thực tế và báo cáo minh bạch.

Các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng và MTTQ phường đã tiến hành rà soát, đánh giá đầy đủ từng vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn. Quá trình rà soát được thực hiện nghiêm túc, khách quan, bảo đảm phản ánh đúng thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức và nhu cầu nhân lực. Từ kết quả rà soát, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cân nhắc, đối chiếu giữa yêu cầu nhiệm vụ với khả năng bố trí nhân lực, mức độ cần thiết của từng vị trí việc làm để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031, báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô tổ chức và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường trong giai đoạn tới.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do thời gian ngắn, khối lượng dữ liệu lớn, một số sản phẩm công việc chưa có định mức chuẩn. Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu vị trí việc làm; định kỳ cập nhật, kiểm tra, đối chiếu giữa các khối; gắn kết quả rà soát với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số và bố trí cán bộ đúng vị trí việc làm.