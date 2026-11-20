Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh khóa V đối với đồng chí Trần Thế Kính, nguyên Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa, sau khi đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ 9, VKSND tối cao. Trên cơ sở đó, Hội nghị tiến hành bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Tiến Dũng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh. Đồng thời, thống nhất giới thiệu đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ của các đồng chí trong Ban Chấp hành. Đồng chí xác định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn, đòi hỏi bản thân phải tiếp tục nỗ lực, cùng tập thể lãnh đạo Hội phát huy truyền thống, kế thừa những kết quả đã đạt được, đưa hoạt động của Hội ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh, Hội Luật gia Việt Nam nói chung và Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa nói riêng có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, pháp lý và xã hội; là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm công tác pháp luật, phát huy trí tuệ, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo vệ công lý. Vì vậy, mỗi thành viên Ban Chấp hành cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình; mỗi hội viên cần chủ động, tích cực tham gia các hoạt động của Hội, gắn kiến thức chuyên môn với thực tiễn công tác, có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban thường vụ Hội luật gia tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, tân Chủ tịch Hội luật gia tỉnh.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các cấp Hội và hội viên; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Việc đồng chí Nguyễn Tiến Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kiện toàn tổ chức và hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2024-2029. Với trách nhiệm của người đứng đầu, cùng sự đồng lòng, thống nhất của tập thể Ban Chấp hành và đội ngũ hội viên, tin tưởng rằng Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, có nhiều đóng góp thiết thực trong công tác xây dựng pháp luật, bảo vệ công lý và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.