Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Mới đây, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định, thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng về định hướng của tỉnh trong thời gian tới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong ngày làm việc thứ hai Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định hai đồng chí: Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá nhiệm kỳ 2025-2030 cho Đại tá Võ Quang Thiện, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Tiến Dũng, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá.