Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng làm Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM

Sáng 7-10, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM.

Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Sáp nhập 2 đơn vị vào Học viện Cán bộ TPHCM

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Thái Thị Bích Liên công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Trường đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ TPHCM.

Sau sắp xếp, Học viện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy TPHCM, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Học viện chịu sự quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; sự quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT về đào tạo đại học và sau đại học.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: VIỆT DŨNG

Học viện có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đội viên cho các cơ quan, đơn vị của hệ thống chính trị xã, phường, toàn khu vực thành phố và theo phân cấp.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng gồm: lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác. Học viện thực hiện đào tạo đại học và sau đại học theo quy định.

Cùng với đó, Học viện nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tham mưu, tư vấn về chiến lược, quy hoạch, cơ chế, chính sách phát triển TPHCM trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị, môi trường, hội nhập, phát triển bền vững, cùng những vấn đề liên quan đến phát triển vùng.

Học viện còn có nhiệm vụ cung cấp thông tin, dự báo tình hình kinh tế - xã hội; xuất bản tạp chí khoa học, tài liệu, giáo trình liên quan theo quy định pháp luật. Về cơ cấu tổ chức, Học viện có Giám đốc và các Phó Giám đốc.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định đến Giám đốc, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Thái Thị Bích Liên, cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM sau sắp xếp.

Đồng chí Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Học viện sau sắp xếp. Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng quyết định tiếp nhận, điều động đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, đến nhận công tác tại Học viện.

Tân Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng sinh năm 1981, quê quán phường Tân Khánh, TPHCM; trình độ: Tiến sĩ chuyên ngành hóa lý thuyết và hóa lý, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho thành phố

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao kết quả hoạt động của các đơn vị trước sáp nhập. Đồng chí khẳng định việc sáp nhập vừa bảo đảm mục tiêu tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ phát triển nhanh nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mạnh, giỏi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Học viện Cán bộ TPHCM giữ vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ này.

Sau sáp nhập, Học viện cần phát huy hiệu quả nguồn lực của các đơn vị, nhất là đội ngũ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, để hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ thành phố giao.

Bộ phận nghiên cứu của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, mục tiêu được giao; đồng thời tham mưu cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Tập thể cán bộ, giảng viên Học viện Cán bộ TPHCM sau sáp nhập. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhật Hằng được bổ nhiệm, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị tân Giám đốc phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức xây dựng sự gắn bó, thống nhất trong đơn vị sau sáp nhập; tập trung lãnh đạo, điều hành Học viện hoàn thành các chỉ tiêu từ nay đến cuối năm, triển khai chương trình năm học mới đạt kết quả cao.

Học viện cần nhanh chóng xây dựng phương án sắp xếp các bộ phận, đơn vị, phòng, khoa trực thuộc; bố trí nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức phù hợp sở trường, năng lực; bảo đảm hoạt động liên tục, không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là các chương trình giáo dục đại học.

Đồng chí cũng yêu cầu Học viện rà soát, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM kiện toàn các vị trí chủ chốt.