Đồng chí Nguyễn Thị Ngà giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy; các vị Ủy viên Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khoá I.

Đồng chí Hà Đức Minh điều hành công tác kiện toàn nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban và giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với tinh thần dân chủ, hội nghị đã hiệp thương nhất trí 100% cử đồng chí Nguyễn Thị Ngà - nguyên thành viên Ban Nghiên cứu, tư vấn cơ chế, chính sách cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước, đồng chí Hà Đức Minh cùng lãnh đạo Ủy ban Mặt trận ﻿Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Ngà.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Ngà.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Ngà nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ động nghiên cứu Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tình hình tổ chức, hoạt động của cơ quan và hệ thống Mặt trận các cấp, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Thường trực trong tham mưu, triển khai nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thế Phước phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thị Ngà.

Đồng thời, chủ động phát huy kinh nghiệm thực tiễn, nhất là công tác cơ sở và nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở. Qua đó, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng biên giới; kịp thời phản ánh, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng tập thể Ban Thường trực quan tâm nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngà phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Ngà hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, cầu thị; không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, cùng tập thể cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.